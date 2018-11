Rummenigge mit klarer Ansage zum Thema Super League

Karl-Heinz Rummenigge auf der JHV der Bayern

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat für die Zukunft eine Teilnahme von Bayern München an einer sogenannten Super League der europäischen Topklubs erneut kategorisch ausgeschlossen.

"Der FC Bayern wird auch weiterhin in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League antreten. Dazu bekennen wir uns zu 100 Prozent", sagte der 63-Jährige bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-Rekordmeisters im Audi Dome in München.

Möglichen Plänen zur Einführung einer Super League, die einen Ausstieg aus den Klubwettbewerben bedeuten würden, werde der FC Bayern "niemals zustimmen", machte Rummenigge klar. Der Spiegel hatte Anfang November Informationen aus den Football-Leaks-Dokumenten zu angeblichen Super-League-Plänen veröffentlicht.

Auch Präsident Uli Hoeneß hatte daraufhin vehement eine künftige Beteiligung des FC Bayern bestritten.