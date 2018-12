Ex-Talent Dorsch tritt gegen den FC Bayern nach

Niklas Dorsch hat beim FC Bayern keine Chance bekommen

Nachdem Mittelfeldspieler Niklas Dorsch alle Jugendmannschaften (ab den C-Junioren) des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München durchlaufen hat, verließ er den Verein im Sommer in Richtung 1. FC Heidenheim. Das Talent hat nun kein gutes Haar an seinen Ex-Klub gelassen.

"Ich bin nach Heidenheim gekommen, weil ich ein gutes Gefühl hatte. Der Trainer hat mir gesagt, dass ich eine faire Chance bekomme, wenn meine Leistung stimmt", sagte Dorsch in einem Interview mit der "tz" und erlaubte sich einen Seitenhieb gegen den deutschen Rekordmeister: "Bei Bayern habe ich diese nicht bekommen."

2015 wurde die Nachwuchshoffnung mit einem Profi-Vertrag ausgestattet und spielte fortan für die Amateure des Klubs.

Bei den Profis konnte sich Dorsch aber nie durchsetzen. Nur einmal kam er in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte beim 4:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt im April 2018 promt einen Treffer. Weitere Chancen erhielt er nicht.

In Heidenheim gehört Dorsch zum Stammpersonal. Von zwölf Ligaeinsätzen stand er elf Mal in der Startelf.

Mannschaftsgedanke in Heidenheim "der Wahnsinn"

Doch beim Zweitligisten hatte der 20-Jährige zunächst Anlaufschwierigkeiten. "Am Anfang wirst du als Spieler des FC Bayern angesehen. Das war auch ein Thema in den Medien. In der ersten Trainingsphase war es nicht ganz einfach für mich, weil es eine Umstellung war", erklärte der Junioren-Nationalspieler.

Aber der Trainer und seine Mitspieler haben ihm viel Zeit gegeben. "Die Mannschaft hat mich von Anfang an unterstützt, deshalb habe ich mich sehr schnell eingelebt", so Dorsch.

Außerdem sei der Mannschaftsgedanke in Heidenheim "der Wahnsinn". Bei den Amateuren der Münchener hingegen spielen vor allem Individualisten und "hoch veranlagte Jungs, die alle in meinem Alter waren und nach oben wollen", hob Dorsch den Unterschied hervor.