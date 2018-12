Eggestein: Europacup auch bei Werder Bremen möglich

Kann sich einen Verbleib in Bremen vorstellen: Maximilian Eggestein

U21-Nationalspieler Maximilian Eggestein kann sich einen längerfristigen Verbleib bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen durchaus vorstellen.

"Natürlich habe ich, wie jeder junge Spieler, den großen Traum, international zu spielen – mit einem großen Klub. Werder ist auch ein großer Klub. Und deshalb kann das auch hier passieren", sagte der 21-Jährige dem "Sportbuzzer".

Der Rechtsfuß, dessen Vertrag in Bremen noch bis Juni 2020 läuft, verspüre aber "keinen Druck, in nächster Zeit etwas machen zu müssen".

Es habe bereits vereinzelt Gespräche gegeben und die werde es auch in Zukunft noch geben, sagte Eggestein weiter: "Ansonsten heißt es erstmal: schauen, was in der Zukunft passiert."

Maximilian Eggestein glaubt an Werders Chance gegen Bayern München

Am Wochenende steht für den Mittelfeldmann und seine Teamkollegen zunächst das Duell mit dem FC Bayern. Gegen den deutschen Rekordmeister ist Werder seit zehn Jahren sieglos.

Eggestein glaubt dennoch an einen Erfolg gegen den Branchenprimus. "Wir müssen einen Plan entwickeln und ihn umsetzen. Und wir müssen hoffen, dass bei den Bayern nicht alles funktioniert. Die Mischung muss passen, dann kann es klappen", so der Youngster.

In der laufenden Saison ist Eggestein mit fünf Treffern in 14 Pflichtspielen bester Torschütze der Hanseaten.