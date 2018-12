Alcácers Joker-Rolle beim BVB für Zorc "kein Schema"

Michael Zorc hat sich zur Situation von Paco Alcácer geäußert

In der Fußball-Bundesliga steht Borussia Dortmund derzeit an der Tabellenspitze. Großen Anteil daran hat Neuzugang Paco Alcácer, der in der Liga schon neunmal netzte. Trotzdem kommt der Angreifer meistens nur von der Bank.

"Zum einen hat es sicher hervorragend funktioniert, zum anderen geht es aber auch um eine vernünftige Belastungssteuerung. Wir haben ihn nicht ganz fit übernommen, weil er nicht diesen Rhythmus gewohnt war, regelmäßig zu spielen", erläuterte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Samstag gegenüber "Sky": "Aber das ist kein Schema für die nächsten Wochen, der Trainer wird es immer wieder neu bewerten."

Unter der Woche konnte Alcácer beim 0:0 in der Champions League gegen den FC Brügge nicht überzeugen. Doch Zorc macht die Leistung keine Sorgen: "Man durchschreitet solch eine Saison nicht nur im Husarenritt, man hat auch mal Spiele wie gegen Brügge, in denen es offensiv nicht so läuft. Wir haben gegen Brügge kein hohes Passtempo gehabt, das müssen wir heute deutlich besser machen. Dann werden wir auch zu Chancen kommen."

Alcácer war Ende August zunächst auf Leihbasis vom FC Barcelona zum BVB gewechselt. Mittlerweile haben die Westfalen die vereinbarte Kaufoption über rund 21 Millionen Euro gezogen und den Spanier bis 2023 an sich gebunden.