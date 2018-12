FIFA-Boss Infantino schaltet in den Wahlkampfmodus

Gianni Infantino hat auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires eine Rede gehalten

Gianni Infantino präsentierte sich als Redner auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires als Wohltäter und wies auf die besondere Bedeutung des Fußballs hin.

Infantino war der Stolz anzumerken. Die Rede am Samstag auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires war selbst für den polyglotten Schweizer etwas ganz Besonderes, wenngleich viele Kritiker schon kurz nach seinem Auftritt zu Recht fragten, was der Präsident der FIFA unter den Mächtigen der Welt zu suchen habe.

Schließlich steht der 48-Jährige mehr denn je aufgrund seines Führungsstils und seiner sonderbaren Vorgehensweise bei der Mehrung des FIFA-Profits in der Kritik. Und ja, auch die Korruptions-Vorwürfe halten die FIFA weiterhin in Atem.

Inzwischen gibt es nicht wenige, die kein Geheimnis daraus machen, dass sie Infantino für schlimmer halten als seinen Vorgänger Joseph S. Blatter (82). Am 5. Juni 2019 will Infantino, der wie Blatter aus dem Wallis stammt, als FIFA-Boss wiedergewählt werden.

So war der Auftritt in der argentinischen Hauptstadt, wo sich die Regierungschefs der führenden Industrie-Nationen wie unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merk, US-Präsident Donald Trump und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sowie die der Schwellenländer trafen, wohl auch dem bevorstehenden Wahlkampf geschuldet.

Gianni Infantino stimmt Lobeshymne auf den Fußball an

Infantino stellte den Fußball als eine Kraft des Guten, die die Welt vereint, in den Mittelpunkt. Es gebe, so Infantino, "mindestens fünf Bereiche, in denen der Fußball eine Botschaft der Hoffnung vermitteln und als überaus wirkungsvolles Instrument eingesetzt werden kann: Wirtschaftswachstum einschließlich Infrastrukturmaßnahmen, Bildung, Gesundheit, Gleichberechtigung und Integration, insbesondere für Einwanderer und Flüchtlinge".

Der FIFA-Chef stellte das Projekt "Fußball für Schulen" vor. Ganz Weltbürger wies der Eidgenosse darauf hin, dass es auch erfolgreiche Beispiele für Fußballprojekte zur Integration von Migranten gebe. Er sprach zudem über Fußballkliniken, die sich im Kampf gegen Gewalt an Frauen engagieren.

Infantino zur verbindenden Kraft des Volkssportes: "Der Fußball kann uns zusammenbringen und die Welt zu einem wohlhabenderen, gebildeteren, gleichberechtigteren und vielleicht sogar friedlicheren Ort machen. Die Führer der Welt verfolgen die gleichen Prioritäten, und die FIFA fühlt sich geehrt, ihnen ein glaubwürdiger und zuverlässiger Partner zu sein."

25-Milliarden-Pläne im stillen Kämmerlein

Allerdings stehen die schönen Worte Infantinos im krassen Gegensatz zu den 25-Milliarden-Plänen, die er im stillen Kämmerlein vorangetrieben hat. Mysteriöse Investoren sollen dahinterstecken. "Es ist wichtig, dass der FIFA-Präsident für Integrität, Transparenz und Compliance steht", schrieb DFB-Präsident und FIFA-Council-Mitglied Reinhard Grindel unlängst dem Weltverbands-Chef ins Stammbuch.

Denn noch sind die Altlasten längst nicht komplett beseitigt. Seit einigen Jahren stehen führende Funktionäre des Weltverbandes unter Korruptionsverdacht, bereits etliche Mitglieder der Führung wurden langjährig wegen Verfehlungen gesperrt.

In der jüngeren Vergangenheit hatte sich der Widerstand auch gegen Infantino, einst Generalsekretär der Europäischen Fußball-Union, verstärkt. Vor allem seine diffusen Milliarden-Pläne waren auf breite Ablehnung gestoßen. Der slowenische UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte zuletzt in Brüssel betont: "Wir sind uns einig, dass der Fußball nicht zum Verkauf steht. Wir sind uns einig, dass der Fußball nicht nur auf Gewinnmaximierung abzielen darf."

Trotz des heftigen Gegenwindes: In Buenos Aires sonnte sich Gianni Infantino im Kreis der Mächtigen.