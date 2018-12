Hoeneß kündigt Abschied von Ribéry und Robben an

Uli Hoeneß stand den Bayern-Fans am Sonntag Rede und Antwort

Zwar ist der FC Bayern durch den 2:1-Sieg beim SV Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zürückgekehrt, dennoch wirkt die Jahreshauptversammlung der Münchner weiter nach.

Dort war vor allem Präsident Uli Hoeneß von einem Teil der Fans verbal angegriffen worden. Ein Kritikpunkt der Bayern-Fans war dabei die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt.

"Am 1. Juli 2019 wird unsere Mannschaft auf einigen Positionen verändert sein. Wir werden eine sehr offensive Transferpolitik machen. Die Kassen sind gut gefüllt", kündigte der 66-Jährige nun am Rande eines Fanklub-Besuchs im südtiroler Latzfons-Feldthurns an.

Auch prominente Namen dürften dem Umbruch zum Opfer fallen: "Franck Ribéry und Arjen Robben machen sehr wahrscheinlich ihr letztes Jahr beim FC Bayern", so Hoeneß zur weiteren Planung.

Auch zum spektakulären Transfer von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin äußerte sich der Bayern-Boss. Ein Kauf des Superstars war demnach nie ein Thema: "Er ist 33 und hätte im Jahr 100 Millionen gekostet. Für Spieler im Alter von 24 oder 25 würden wir die Augen zudrücken, jedoch nicht in der Größenordnung von Cristiano Ronaldo."

Bayern-Bosse wollen Niko Kovac Zeit geben

Neben Hoeneß stand zuletzt auch Trainer Niko Kovac in der Kritik. Nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf prophezeiten viele Experten ein baldiges Ende seiner Amtszeit. Darüber hinaus wurde über ein Zerwürfnis mit dem Team spekuliert.

"Wir haben Gespräche geführt und überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft nicht hinter Niko Kovac steht. Mannschaft und Trainer wachsen gerade richtig schön zusammen", stellte Hoeneß klar.

Auch Karl-Heinz Rummenigge sprang dem Übungsleiter zur Seite: "Wir haben eine Krise gehabt - die liegt jetzt hinter uns. Wir haben in Bremen wieder Bayern-München-like gespielt. Man muss Niko Kovac einfach Zeit für Entwicklung geben - und die geben wir ihm."