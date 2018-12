Bayern-Frauen mit Last-Minute-Sieg in Freiburg

Die Frauen von Bayern München gewinnen knapp in Freiburg

Frauenfußball-Vizemeister Bayern München hat am 10. Bundesliga-Spieltag einen glücklichen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg gefeiert.

Kurz vor dem Abpfiff gelang der eingewechselten Gina Lewandowski (90.+3) der Treffer zum 2:1 (1:1)-Endstand. Mit 23 Punkten bleibt das Team von Trainer Thomas Wörle erster Verfolger von Spitzenreiter VfL Wolfsburg (27).

Sharon Beck (18.) hatte die Freiburgerinnen zunächst in Führung gebracht, Nationalspielerin Kathrin Hendrich (19.) gelang postwendend der Ausgleich.

Double-Gewinner Wolfsburg empfängt am Nachmittag die TSG Hoffenheim und strebt eine Woche nach der vorzeitigen Herbstmeisterschaft den zehnten Sieg in Serie an.

In Lauerstellung bleibt Turbine Potsdam (22). Dem Tabellendritten gelang beim MSV Duisburg ein 8:1 (5:1)-Kantersieg. Auch der frühere Erzrivale 1. FFC Frankfurt baute mit einem 3:0 (2:0) bei Bundesliga-Rückkehrer Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie auf vier Siege aus.

Die SGS Essen siegte am Sonntagvormittag bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit 6:0 (2:0) und fügte dem Aufsteiger die neunte Saisonniederlage zu. Dabei gelang der 16 Jahre alten U20-Nationalspielerin Lena Oberdorf ein Dreierpack.

Zudem setzte sich der SC Sand mit 2:0 (2:0) gegen Werder Bremen durch.