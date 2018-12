Juve als "Menschenfresser" - Inter stolpert in Rom

Juve und Ronaldo schlagen den AC Florenz

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist auf dem Weg zum 35. Scudetto nicht zu stoppen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo setzte sich am 14. Spieltag mit 3:0 (1:0) bei AC Florenz durch und liegt nach dem 13. Saisonsieg vorerst elf Punkte Vorsprung vor dem SSC Neapel.

"Dampfwalze Juve versenkt Fiorentina und bricht einen Rekord nach dem anderen", schrieb der "Corriere della Sera". Die "Gazzetta dello Sport" fabulierte: "Juve ist ein Menschenfresser! Juve kennt für die Rivalen keine Gnade und ist eine nahezu perfekte Mannschaft." Die Alte Dame trat ohne die beiden deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can an.

Rodrigo Bentancur brachte den Titelverteidiger in Führung (31.). Giorgio Chiellini erhöhte auf 2:0 (69.), den Schlusspunkt setzte Ronaldo selbst mit seinem zehnten Saisontor (79., Handelfmeter). Neapel könnte mit einem Sieg am Montag (20.30 Uhr) bei Atalanta Bergamo wieder auf acht Punkte herankommen.

"Nichts bremst Allegris Mannschaft, die Qualität, Solidität, Aggressivität, Konzentration und eine unerschöpfliche Siegeslust zeigt", urteilte Tuttosport. Jetzt muss sich Juve auf das nächste Spitzenduell gegen Inter vorbereiten. Neuer Sportdirektor der Lombarden ist Giuseppe Marotta, der bis Oktober Generaldirektor Juves war.

Am Sonntag ließ Inter allerdings gleich Federn: Italiens letzter Champions-League-Sieger kam am Sonntagabend bei der AS Rom nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Der Rückstand auf Juve beträgt damit elf Punkte.