Zorc übers Derby: "Werden nicht den Fehler machen ..."

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich vor dem Derby gegen FC Schalke 04 zu Wort gemeldet

Nach dem Sieg über den SC Freiburg (2:0) ist vor dem heiß erwarteten Revierduell: Am kommenden Wochenende muss Borussia Dortmund, seines Zeichens Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga, in die Veltins-Arena reisen. Dort trifft der BVB auf den FC Schalke 04, der lediglich auf dem elften Rang residiert.

Tabellarisch gesehen ein ungleiches Duell, doch Sportdirektor Michael Zorc warnt die Schwarzgelben davor, den Erzrivalen aus Gelsenkirchen zu unterschätzen.

"Derbys sind immer ganz spezielle Spiele", wird der 56-Jährige von "Bild" zitiert. "Wir werden jetzt garantiert nicht den Fehler machen und Schalke am Tabellenstand messen", erklärte der Manager der Borussia, der gleichzeitig einen seiner Spieler nach dem Erfolg gegen die Breisgauer heraushob: Axel Witsel.

Der Belgier überzeugte gegen den Sportclub mit 75 Prozent gewonnenen Zweikämpfen. "Axel ist unser Herzstück", lobte Zorc den 29-Jährigen, der ligaweit die geringste Fehlpass-Quote aufweist (nur sechs Prozent seiner Zuspiele landen nicht beim Mitspieler).

Außerdem durfte sich Witsel über einen Eintrag in die Geschichtsbücher freuen. Denn mit 149 Ballkontakten beim Spiel gegen Freiburg knackte der Mittelfeldmotor den Saison-Bestwert von Bayers Thiago (148 gegen Leverkusen).

BVB-Boss Watzke lobt Delaney und Witsel in höchsten Tönen

Neben dem belgischen Nationalspieler macht auch Thomas Delaney eine gute Figur, auch wenn der Däne das konstant hohe Niveau seines BVB-Kollegen bislang nicht dauerhaft erreicht.

Sebastian Kehl zeigte sich jedenfalls "im kicker" "zufrieden mit seiner Entwicklung". Der Leiter der Lizenzspielerabteilung der Dortmunder fügte hinzu: "Thomas kommt von Spiel zu Spiel immer besser an - im Klub und in der Spielphilosophie des Trainers." In 16 von 20 Pflichtspielen setzte Lucien Favre bislang auf den 27-jährigen Abräumer.

Egal ob nun Delaney oder Witsel: das größte Lob sprach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den zwei Mittelfeld-Strategen aus: Mit den beiden "hätten wir die Probleme in der vergangenen Saison nicht gehabt".