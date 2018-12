Weston McKennie als "Glücksfall" für Schalke 04

Weston McKennie ist noch bis 2022 an Schalke 04 gebunden

Weston McKennie ist einer der Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, der auf dem besten Weg ist, das Gesicht der Knappen zu werden. Der US-Amerikaner soll dem Klub aber nicht nur sportlich, sondern auch marketingtechnisch weiterhelfen.

"Weston ist ein Glücksfall für Schalke 04 in den USA", sagte S04-Marketingvorstand Alexander Jobst in einem "kicker"-Interview und ergänzte: "Seine Art, seine Spielweise und seine Popularität helfen uns enorm, um die Marke Schalke 04 in den USA zu positionieren."

McKennie ist zum Beispiel Botschafter des "Kick it"-Turniers, ein Jugend-Event, das Schalke regelmäßig in den USA veranstaltet. "Über 35.000 Kinder sowie Hunderttausende in den sozialen Netzwerken folgen ihm und somit Schalke 04", erklärte Jobst weiter: "Er ist bei den TV-Bundesligaübertragungen in den USA oft im Fokus, was damit auch Schalke zugute kommt."

McKennie wechselte im August 2016 vom FC Dallas zu Schalke. Seit der vergangenen Saison läuft der Nationalspieler für die Profis der Königsblauen auf. In 42 Pflichtspielen für den Revierklub erzielte der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler zwei Tore. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.

Heidel: "McKennie kann ein Gesicht von Schalke werden"

Auch USA-Soccer-Botschafter Roger Bennett schwärmte in höchsten Tönen von McKennie: "Weston ist einer der wenigen US-Amerikaner, die Fußball ohne Angst spielen - egal, gegen wen sie antreten. Er spielt wie ein Runningback im Football, er sucht den Kontakt", so der Journalist: "Wenn er weiter so hart an seinem Spiel arbeitet wird er einer der besten US-Spieler seiner Generation."

Auch Manager Christian Heidel traut McKennie eine große Karriere zu. "Weston hat viele Dinge, die auf Schalke wichtig sind. Deswegen könnte er in Zukunft ein Gesicht von Schalke 04 werden", sagte der 55-Jährige vor kurzem zur "Sport Bild".