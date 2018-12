Flüchtet Mesut Özil im Winter nach Italien?

Verlässt Mesut Özil den FC Arsenal im Winter?

Schon länger wird Mesut Özil mit einem Abgang vom FC Arsenal in Verbindung gebracht. Dass der Mittelfeldspieler in den letzten drei Pflichtspielen der Gunners keine Rolle spielte, heizt die Spekulationen weiter an.

Laut der Zeitung "Sun" plant der Weltmeister von 2014 im Winter einen Flucht aus London. Als potenziellen neuen Arbeitgeber nennt das Boulevardblatt den italienischen Topklub Inter Mailand. Die Nerazzurri sollen bereit sein, Özils aktuellen Verdienst von rund 394.000 Euro in der Woche zu übernehmen.

Beim FC Arsenal kam Özil zuletzt nicht zum Zug. Beim jüngsten Derby gegen Tottenham Hotspur (4:2) fehlte er wegen Rückenbeschwerden. Eine Woche zuvor saß er gegen Bournemouth (2:1) über 90 Minuten auf der Bank.

"In der Formation, in dem wir derzeit spielen, ist es schwieriger, einen Platz für Özil zu finden", erklärte Arsenal-Coach Unai Emery. Laut britischen Medien droht dem Spielmacher auch in Zukunft ein Platz auf der Bank.

Die "Sun" spekuliert, dass Arsenal Özil mit der Ausbootung loswerden will. Sein üppiges Gehalt wolle der Klub lieber in hoffnungsvolle Talente stecken. Hinzu käme wohl eine ordentliche Ablösesumme. Özils Vertrag in London läuft noch bis 2021.

Zuletzt hatte spanische Portal "Don Balon" berichtet, dass sich Arsenal bereits nach einem Nachfolger für Özil umsieht. Demnach steht James Rodríguez vom FC Bayern München auf dem Zettel der Gunners.