Arp spricht über seine neue Rolle beim HSV

Fiete Arp spielt beim HSV zur Zeit auf den Außenbahnen

Beim 2:1-Erfolg des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV über den FC Ingolstadt am zurückliegenden Wochenende stand Fiete Arp nur fünf Minuten auf dem Feld. Dennoch bleibt der ehemalige Shooting-Star des HSV ruhig und spricht lieber über seine neue Rolle auf dem Feld.

"Ich fühle mich auf den Flügeln auch recht wohl. Inzwischen habe ich mich da ganz gut eingefunden", erklärte der gelernte Mittelstürmer, der unter Hannes Wolf bislang auf den Außenbahnen zum Einsatz kommt, im Rahmen der Aktion "XXL Autogrammstunde" im Volksparkstadion. "Wenn der Trainer mich da sieht, dann ist das für mich absolut kein Problem", fügte Arp an, der unter Wolf allerdings bislang kein einziges Mal über die volle Spielzeit ran durfte.

Stattdessen haben Pierre-Michel Lasogga und Hee-chan Hwang dem vor der Saison noch beim FC Bayern gehandelten Offensivmann den Rang abgelaufen. "Vorne ist es gerade für mich schwer. Gerade wenn wir einen Spieler wie Lasso drin haben, dann passt es gegen die meisten Mannschaften einfach besser, glaube ich", bilanzierte Arp, der bisher ohne Torerfolg geblieben ist.

Fiete Arp hat beim HSV "einfach Spaß"

Doch der 18-Jährige steckt den Kopf nicht in den Sand und denkt - trotz zweier Kurzeinsätze zuletzt - nur an das Team. "Es macht im Moment einfach Spaß. Die Mannschaft kämpft immer bis zur letzten Sekunde. Für das Gefühl ist das natürlich top", sagte der Stürmer und fügte mit Blick auf den Sieg in Ingolstadt an: "Es ist nicht allzu lang her, dass wir solche Spiele nicht gewonnen haben. Wenn es ganz unglücklich läuft, hätte es auch diesmal 2:2 ausgehen können."

Am Ende sei der Erfolg "trotzdem verdient" gewesen. "Vielleicht erkämpfen wir es uns zurzeit, dass wir uns die Siege einfach verdienen", vermutete Arp.

Zwei von drei Mal muss der HSV bis zur Saisonpause noch auswärts ran. Das letzte Heimspiel vor dem Winter steigt bereits am Freitag gegen den SC Paderborn (18:30 Uhr). "Ich hoffe, gegen Paderborn wird es noch mal ein Fest. Wenn man darüber nachdenkt, was wir in diesem Jahr im Volkspark alles erlebt haben, dann fehlt eigentlich nur noch ein positiv verrückter Abschluss", sagte Arp, wohlwissend, dass noch unklar ist, ob er bei besagtem Abschluss überhaupt von Beginn an dabei sein wird.