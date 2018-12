England ist Gastgeber der Frauenfußball-EM 2021

Die Frauenfußball-Europameisterschaft 2021 wird in England ausgetragen. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Montag in Dublin.

Die englische FA war der einzige Bewerber. Gespielt werden soll in Brighton, Brentford, Manchester, Nottingham, Milton Keynes, Peterborough, Rotherham, Sheffield und London mit dem Wembley-Stadion als Finalort.