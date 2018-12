Klopp sagt Sorry - Everton-Coach will davon nichts wissen

Jürgen Klopp war nach dem Last-Minute-Sieg im Derby nicht mehr zu stoppen

Im Anschluss an den skurrilen Last-Minute-Siegtreffer im Merseyside Derby sorgte Liverpools Trainer Jürgen Klopp mit einem ausschweifenden Jubellauf für Aufsehen.

Nach der Partie entschuldigte sich der 51-Jährige laut eigener Aussage bei Evertons Coach Marco Silva für seinen emotionalen Ausbruch. Der Portugiese will davon aber nichts wissen.

In der 96. Minute hatte Joker Divock Origi die Anfield Road mit seinem Slapstick-Tor zum Beben gebracht. Der Belgier profitierte von einem Blackout des englischen Nationaltorhüters Jordan Pickford, der sich bei einer Bogenlampe fatal verschätzte.

Nach dem Treffer kannte Jürgen Klopp kein Halten mehr. Im Überschwang der Gefühle rannte der frühere Dortmunder Meistertrainer auf den Rasen und feierte ausgelassen mit Keeper Alisson, während die Toffees kollektiv zu Boden sanken.

Jürgen Klopp nach Schlusspfiff kleinlaut: "Nicht cool von mir"

Wenig später schien Klopp zu realisieren, wie sein Jubellauf auf den neutralen Beobachter gewirkt haben mochte - oder den Gegner.

"Direkt nach dem Spiel habe ich mich bei Marco Silva entschuldigt. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich seine Arbeit schätze, denn es ist unglaublich, was er aus diesem Team gemacht hat", versicherte der Deutsche.

Klopp weiter: "Derbys sind immer schwierig, aber dieses Spiel war noch einmal anders. Was soll ich sagen? Ich wollte nicht losrennen. Es war nicht geplant. Ich wollte nicht zu 'Ali' (Torwart Alisson, Anm.d.Red) rennen, aber ich konnte offensichtlich nicht aufhören. Nicht cool von mir, aber es ist passiert."

Marco Silva dementiert Entschuldigung von Jürgen Klopp

Kurios: Gäste-Trainer Silva will von Klopps Bedauern nichts mitbekommen haben.

"Er hat sich nicht bei mir entschuldigt. Um ehrlich zu sein, habe ich seine Reaktion nach dem Tor nicht gesehen, ich weiß nicht, was er getan hat", sagte der 41-Jährige erstaunt: "Ich kann gar nicht beurteilen, ob es ihm an Respekt mangelte, weil ich es nicht gesehen habe. Wenn ich mir die Szene nochmal anschaue, kann ich vielleicht mehr sagen."

So oder so gilt es als wahrscheinlich, dass der englische Verband eine Untersuchung in die Wege leiten wird. Im schlimmsten Falle droht Klopp dann eine Sperre.