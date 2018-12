James wünscht sich Verbleib beim FC Bayern

James Rodríguez möchte beim FC Bayern bleiben

James Rodríguez spielt in dieser Saison beim FC Bayern bislang nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch hofft der 27-Jährige auf einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister.

"Ich kann nichts versprechen. Wenn ich gehen muss, weil ich nicht spiele, dann gehe ich. Ich würde gerne bleiben, denn ich spüre die Liebe der Fans, sowohl hier, als auch eigentlich in der ganzen Bayern-Familie", erklärte der Kolumbianer auf einem Fanklub-Besuch in Straubing.

Unter Niko Kovac durfte James in dieser Saison in nur fünf Bundesliga-Spielen starten. "Die Ausgangslage im Vergleich zum letzten Jahr ist natürlich eine ganz andere. Unter dem neuen Trainerstab spiele ich nicht mehr so viel", äußerte sich der Mittelfeldspieler, der zuletzt wegen eines Außenbandanrisses im linken Knie passen musste, zu seiner Situation.

Bayern-Bosse halten sich bezüglich James-Verbleib zurück

Aus diesem Grund spekulierten verschiedene Medien immer wieder über einen Abgang. Das spanische Portal "Don Balon" berichtete unlängst vom Interesse des FC Arsenal. Laut der "Daily Mail" sollen auch der FC Liverpool, Manchester United sowie Juventus Turin ein Auge auf James geworfen haben.

Noch bis zum Saisonende steht der Edeltechniker als Leihgabe von Real Madrid bei den Bayern unter Vertrag. Die Münchner haben jedoch die Option, den Südamerikaner für rund 42 Millionen Euro langfristig an sich zu binden.

Diesbezüglich hielten sich die Vereins-Bosse zuletzt jedoch bedeckt. "Wir sind jetzt im November - und ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, im November schon über dieses Thema zu sprechen", verriet Karl-Heinz Rummenigge beispielsweise gegenüber "Sport1".