Schalke erneuert Interesse an England-Nationalspieler

Ruben Loftus-Cheek absolvierte vier WM-Spiele für England

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich Medienberichten zufolge nach der Weltmeisterschaft in Russland bereits mit Chelsea-Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek beschäftigt. Der junge Engländer blieb allerdings in London, um sich unter Teammanager Maurizio Sarri durchzusetzen. Nun ist das Interesse offenbar abermals entfacht.

Wie der "Mirror" berichtet, werden die Königsblauen in der nahenden Winter-Transferperiode einen weiteren Versuch starten, den 22-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Ferner sollen auch mehrere Premier-League-Klubs wie Crystal Palace, West Ham oder Newcastle United ihre Chancen ausloten.

Ruben Loftus-Cheek, der beim FC Chelsea ausgebildet wurde, kommt unter Maurizio Sarri in dieser Saison nicht wirklich zum Zug. Der WM-Fahrer sammelte in der Liga bislang nur vier Einsätze als Einwechselspieler. Immerhin konnte er dabei zwei Tore erzielen. Zuletzt markierte Loftus-Cheek den Treffer zum 2:0-Endstand gegen den FC Fulham.

Auch in der Europa League bewies der zentrale Mittelfeldmann seinen Torinstinkt. Gegen BATE Borisov gelang ihm gar ein Dreierpack.

Loftus-Cheek will sich beim FC Chelsea durchsetzen

Dennoch ist gebürtige Londoner mit seiner Situation derzeit nicht unbedingt zufrieden. "Jeder Spieler geht durch schwierige Zeiten", wird Loftus-Cheek im "Mirror" zitiert und gab sich kämpferisch: "Ich habe eine tolle Familie und tolle Freunde, die mir in diesen Zeiten helfen. Ich bin stark und weiß, was ich für meine Zukunft will. Ich werde immer an meine Ziele glauben."

Denkbar wäre im Fall Loftus-Cheek nun ein erneutes Leihgeschäft, um wichtige Spielpraxis zu sammeln. Immerhin verlief seine Leihe in der vergangenen Saison bei Crystal Palace derart erfolgreich, dass er ins WM-Aufgebot von England-Trainer Gareth Southgate aufgenommen wurde.

Der Vertrag von Loftus-Cheek beim sechsfachen englischen Meister ist noch bis 2021 datiert. Was genau die Zukunft bringe, könne er "nicht voraussehen", so der Rechtsfuß weiter. Allerdings stellte er klar: "Ich konzentriere mich darauf, bei Chelsea zu spielen und mich an Sarris Art und Weise anzupassen."