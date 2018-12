Lukas Podolski nach Modeste-Transfer verwundert

Anthony Modeste spielt erneut beim 1. FC Köln

Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat sich über die Rückverpflichtung von Anthony Modeste durch seinen einstigen Verein 1. FC Köln gewundert.

Als sein eigener Name ins Gespräch gebracht worden sei, hätten die Verantwortlichen gesagt: "Einerseits hat er noch einen Vertrag in Japan, andererseits haben wir auf der Position ein Übergewicht und suchen nichts", erklärte Podolski in einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau" und der "Bild". "Jetzt hatte man schon vier Stürmer und holte noch einen fünften. Da sieht man, in welche Richtung es geht."

Nötig sei der Transfer von Modeste in seinen Augen nicht gewesen, ergänzte Podolski, der schon mehrfach betont hatte, irgendwann noch mal für den FC spielen zu wollen.

"Es läuft, die Stürmer treffen. Es ist nicht so eine Position, bei der Not am Mann wäre", sagte er. "Aber er wollte zurück, der Verein wollte ihn, man hat sich geeinigt, darum ist er da. Ob er der Mannschaft jetzt noch helfen kann oder ob er die Spielberechtigung erst im neuen Jahr bekommt, muss man sehen."

Ob er seinen im Januar 2020 auslaufenden Vertrag beim japanischen Fußballklub Vissel Kobe verlängern will, ließ der 33-Jährige offen: "Alles kann passieren."