Medien: Tedesco streicht Neuzugang fürs Revierderby

Schalke-Neuzugang Omar Mascarell muss um eine Berufung für das Derby gegen den BVB fürchten

Am Wochenende steht in der Fußball-Bundesliga für die Königsblauen das Spiel der Spiele an: Der FC Schalke 04 trifft am Samstag auf den BVB. S04-Coach Domenico Tedesco zieht im Vorfeld nun offenbar die Zügel im Training an.

Wie die "Bild" berichtet, wird der 33 Jahre alte Übungsleiter Sommer-Neuzugang Omar Mascarell für das Spiel gegen Borussia Dortmund ausmustern. Damit würde Tedesco auf die jüngsten Leistungen des 25-Jährigen reagieren.

Immerhin gehörte Mascarell bei der derben 1:3-Niederlage in der Champions League gegen den FC Porto zu den schwächsten Knappen-Profis. Tedesco erklärte hinterher: "Wir waren mit der Gesamtleistung in Porto nicht zufrieden. Dementsprechend auch mit der Vorstellung einiger Akteure." Namen nannte er nicht, dennoch dürfte sich der Mittelfeldspieler angesprochen fühlen.

Keine Einheit auf dem Trainingsplatz, am Dienstag stehen interne Tests auf dem Programm. #S04 #InfoTweet pic.twitter.com/sztEPLQL7A — FC Schalke 04 (@s04) 4. Dezember 2018

Schließlich fehlte der Spanier daraufhin beim jüngsten 1:1-Remis gegen 1899 Hoffenheim im Schalker Aufgebot. Stattdessen setzte Tedesco auf Sebastian Rudy, Nabil Bentaleb und Suat Serdar.

Die Erwartungen hat der 10-Millionen-Euro-Transfer im Ruhrgebiet ohnehin noch nicht erfüllen können. In der laufenden Saison stand Mascarell, allerdings teilweise auch aufgrund von Verletzungen, in lediglich vier Spielen auf dem Rasen. Zuletzt stand er Ende Oktober bei der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen in der Startelf.