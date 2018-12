S04 holt Kovac-Vertrauten ins Trainerteam

Klaus Luisser wird Athletiktrainer beim FC Schalke 04

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 baut seinen Trainerstab um. Die Königsblauen setzen nun auf einen Athletiktrainer, der als Vertrauter von Chefcoach Niko Kovac vom FC Bayern München gilt.

Wie Schalke am Dienstag mitteilte, verlässt Ruwen Faller die Knappen und wechselt zu RB Leipzig. Faller sei "bereits vor einigen Monaten mit dem Anliegen an den Verein herangetreten, sich beruflich verändern zu wollen", heißt es in dem Statement.

Seine Funktion im Team von Trainer Domenico Tedesco übernimmt Klaus Luisser.

Der 41-jährige Österreicher war in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Eintracht Frankfurt tätig. Dort war er unter Kovac tätig, der im Sommer zum FC Bayern wechselte.

Zuvor arbeitete Luisser als Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach (2015-2016) sowie in Österreich bei Red Bull Salzburg (2013-2014) und dem FC Pasching (2012-2013).