Medien: Hecking bekommt saftige Meisterprämie

Dieter Hecking hat jüngst seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis 2020 verlängert

Jüngst hat Borussia Mönchengladbachs Erfolgscoach Dieter Hecking seinen Vertrag bis 2020 verlängert. Dabei hat sich der 54-Jährige offenbar eine Prämie zusichern lassen, die im Falle des Gewinn der Meisterschaft greift.

Wie die "Sport Bild" berichtet, erhält Dieter Hecking eine Bonuszahlung in Höhe von 500.000 Euro, sofern Gladbach unter seiner Führung deutscher Meister wird. Außerdem winken Hecking für das Erreichen der Champions League sowie der Europa League zusätzliche Zahlungen. Sollte sein Team in einem der beiden europäischen Wettbewerbe am Ende die Trophäe in die Höhe strecken, sind ebenfalls Bonusleistungen vorgesehen.

Auch das Grundgehalt des Übungsleiters wurde mit der Vertragsverlängerung angehoben. Während er zuvor noch 150.000 Euro monatlich verdiente, sind es der "Sport Bild" zufolge nun 200.000 Euro.

Die Anpassungen beim Salär des Fohlen-Trainers sind dabei Ausdruck der Wertschätzung, die Hecking in Gladbach bekommt. Mit Platz zwei in der Bundesliga ist die Borussia derzeit auf Erfolgskurs. Sieben Punkte trennen die Niederrheiner vom Tabellenführer BVB. "Unser Auftrag muss es sein, sie jetzt nicht alleine davonziehen zu lassen", zitiert das Fachblatt den Gladbach-Coach."