Herthas Grujic schwärmt von Eintracht-Knipser Jovic

Berlins Marco Grujic freut sich auf das Duell mit Luka Jovic

Mit Luka Jovic verfügt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt derzeit über eine eingebaute Torgarantie. Für Jugendfreund Marco Grujic von Hertha BSC kommt die rasante Entwicklung des Angreifers wenig überraschend.

"Mir war immer klar, dass Luka ein großer Spieler wird", schwärmte Grujic von den Qualitäten des Frankfurter Torjägers, der in der laufenden Spielzeit in elf Bundesligaspielen schon zehn Tore erzielte, in der "Sport Bild".

Grujic und Jovic spielten bereits als Zehnjährige zusammen für Roter Stern Belgrad. "Schon damals hat er aus jeder Chance ein Tor gemacht", blickte der Berlin-Profi zurück: "Das blieb auch über all die Jahre so, die wir zusammen in Serbien gespielt haben."

Am kommenden Spieltag kommt es beim Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt zum Wiedersehen der alten Weggefährten.

"Es wird hart. Seine Form ist wirklich unglaublich. Aber dieses Spiel gewinnen wir. Auf dem Platz muss ich ihn ausschalten", äußerte sich Grujic selbstbewusst zum anstehenden Duell mit seinem ehemaligen Mannschaftskameraden.