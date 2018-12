Naldo appelliert vor Revierderby an die Mannschaft

Naldo ist weiterhin ein Wortführer auf Schalke

Vor dem anstehenden Revierderby gegen den BVB nimmt der Naldo seine Teamkollegen in die Pflicht. Obwohl der Routinier bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 seinen Stammplatz eingebüßt hat, hat das Wort des Brasilianers in der Kabine weiter Gewicht.

"Wir müssen Schalke wieder stolz machen", richtete Naldo vor dem Revierschlager gegen Borussia Dortmund laut "Sport Bild" einen deutlichen Appell an die Mannschaft.

Wie wichtig der einstige Abwehrchef weiterhin auf Schalke ist, verdeutlicht auch eine Halbzeitansprache des 36-Jährigen beim jüngsten Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg.

"Er hat motivierende Worte an uns gerichtet und gesagt, dass wir mehr Mut haben müssen. Um mehr nach vorne zu verteidigen und aggressiver zu sein", verriet Linksverteidiger Bastian Oczipka der "Sport Bild". Worte, die ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Die Knappen überrollten den 1. FCN förmlich und feierten einen 5:2-Sieg.

FC Schalke 04 droht Abstiegskampf

Dennoch liegen die Königsblauen aktuell satte 19 Punkte hinter dem Tabellenführer aus Dortmund. Zudem droht der Abstiegskampf: Nur vier Punkte trennen die Schalker vom Relegationsrang.

Naldo ist unterdessen eines der Gesichter der Schalker Krise. Während der Innenverteidiger die Knappen in der vergangenen Saison als unumstrittener Chef in der Abwehr zur Vizemeisterschaft führte, verlor der Brasilianer in der laufenden Saison seinen Stammplatz.

Die letzten fünf Bundesligaspiele saß Naldo über die volle Spielzeit auf der Bank.