Weinzierl motiviert VfB-Profis mit Football-Film

Markus Weinziel setzt auf immer neue Motivationsmaßnahmen beim VfB Stuttgart

Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint Markus Weinzierl beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart angekommen zu sein. In den letzten drei Spielen holten die Schwaben sechs Punkte und kletterten auf den Relegationsplatz.

Für Weinzierl war schon vor seinem Amtsantritt klar, dass das Engagement beim VfB kein einfaches Unterfangen wird. "Ich wusste um die schwierige Situation, das Startprogramm und die Verletzten. Aber ich will hier etwas entwickeln, das hat mich gereizt", sagte der Coach in einem Interview mit der "Sport Bild" und stellte klar: "Der Gedanke zu scheitern ist nicht mein Ansatz."

Laut Weinzierl hat es einige Zeit gedauert, bis die Profis die Spielphilosophie des Trainers ("mutig, aggressiv und offensiv") verstanden haben. "Es steht außer Frage, dass man seine ideale Spielphilosophie nicht in jeder Situation einer Mannschaft überstülpen kann", so der 43-Jährige.

Weinzierl setzt beim VfB auf visuelle Reize

Trotz des letzten Tabellenplatzes setzt Weinzierl aber auf eine mutige Herangehensweise: "Der Plan ist, die Spieler dahin zu bringen, dass sie auch in dieser Situation aggressiv agieren, dagegenhalten, Zweikämpfe suchen und dann ihre spielerische Qualität zeigen."

Damit die Profis diese Philosophie verinnerlichen setzt Weinzierl nicht nur auf bestimmte Ansätze im Training, sondern auch auf visuelle Reize.

"Vor dem Sieg in Nürnberg zeigten wir dem Team die Ansprache von Hollywood-Star Al Pacino aus dem Football-Film 'An jedem verdammten Sonntag'", erklärte Weinzierl. Das habe dem Team in Sachen Aggressivität geholfen.

"Wir überlegen uns im Trainerteam ständig neue Motivationsmaßnahmen. Der Film und besonders diese Szene haben mir schon immer gut gefallen, deshalb haben wir es probiert", so Weinzierl.