"Digitale Heimat": DFB startet neues Serviceportal

Der DFB weitet seine Internetpräsenz aus

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Akademie haben ein neues Serviceportal rund um Wissen und Innovation im Fußball gestartet. Die Akademiewelten umfassen in ihrer Startversion vier Themenbereiche.

Inhaltlich befasst sich die Seite in der Wissenswelt mit Coaching, Athletik, Medizin, Psychologie, Biomechanik und Technologie. Im Bereich der Spielanalyse werden zudem Taktiken, Systeme und Trends besprochen.

Im sportlichen Leitbild gibt der DFB einen Einblick in seine Spielvision, an der sich unter anderem die Ausbildung und die Nationalmannschaften orientiert. Abgerundet wird der Webauftritt durch einen Informationsbereich zur DFB-Akademie, inklusive des geplanten Neubaus auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad.

"Viele Projekte der DFB-Akademie kümmern sich schon heute um Trainer, Experten und Spieler im deutschen Fußball", sagt Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, der die Startversion am Mittwoch in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main vorstellte: "Mit dem neuen Webauftritt vergrößern wir dieses Angebot und schaffen zudem eine digitale Heimat für unsere Akademie. Wir möchten den Protagonisten eine Anlaufstelle bieten, an der sie teilhaben, sich weiterbilden und besser werden können. Ich freue mich, dass schon heute viele Experten aus unterschiedlichen Feldern an den Inhalten mitarbeiten und ihr Fachwissen für die Fußballfamilie aufbereiten."