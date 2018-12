1. FC Köln bangt um Trio

Fehlt dem 1. FC Köln wohl in Regensburg: Louis Schaub

Der 1. FC Köln bangt vor dem Auswärtsspiel am kommenden Freitag (18:30 Uhr) um drei Stammspieler. Beim Tabellenzweiten der 2. Bundesliga drohen Benno Schmitz, Marco Höger und Louis Schaub auszufallen.

Wie die Geißböcke am Mittwoch mitteilten, fehlten alle drei Spieler beim Mittwochs-Training und stehen wohl auch für die Abschluss-Einheit am Donnerstag auf der Kippe. Schmitz hat "im Training einen Schlag abbekommen" und soll seitdem Probleme mit dem Fuß haben, erklärte Effzeh-Trainer Marko Anfang am Mittwoch. Höger plagen seit Tagen Probleme an einer Narbe einer älteren Verletzung.

Schaub habe "noch Probleme nach dem letzten Spiel", erklärt der Trainer den Ausfall des Österreichers. Der Flügelflitzer der Kölner musste beim 4:0 Heimsieg gegen Greuther Fürth am vergangenen Samstag mit Leistenproblemen ausgewechselt werden. Mittlerweile sind Probleme in der unteren Bauchmuskulatur dazugekommen.

Sollte das Trio für die Partie in Regensburg ausfallen, müssen die Domstädter beim Jahn auf insgesamt sechs potenzielle Startelfkandidaten verzichten. Neben Schmitz, Höger und Schaub fehlen den Kölnern Kapitän Jonas Hector, Innenverteidiger Lasse Sobiech und Flügelstürmer Christian Clemens.

In der Causa Anthony Modeste gibt es laut dem Effzeh-Übungsleiter keine Neuigkeiten. Der Franzose wird auch für das Spiel in Regensburg noch nicht spielberechtigt sein. Die Situation ist unverändert", erklärt Anfang. "Wichtig ist, dass Tony die Zeit nutzt und sich im Training sehr reinhängt. Das macht er und das ist gut. Er geht professionell mit der Situation um, würde natürlich liebend gerne spielen und sich dem Konkurrenzkampf stellen. Aber er nutzt die Zeit im Training. Dabei begleiten wir ihn."