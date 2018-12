Pavard dementiert feste Zusage an FC Bayern

VfB-Verteidiger Benjamin Pavard dementiert Transfergerüchte

Weltmeister Benjamin Pavard hat ebenfalls Berichten widersprochen, wonach ein Wechsel zu Rekordmeister Bayern München bereits fix sei.

"Ich habe niemandem irgendetwas versprochen", sagte der 22 Jahre alte Franzose im exklusiven Interview mit "Sky": "Aber klar ehrt mich das Interesse der Bayern. Ich schließe nicht aus, hier in Deutschland zu bleiben. Aber ich konzentriere mich aktuell wirklich nur auf Stuttgart." Am Montag hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß zwar das Interesse an Pavard bestätigt, eine Einigung aber verneint.

Pavard wollte "Den VfB nicht durch die Hintertür verlassen"

Bereits im vergangenen Sommer hat es "einige konkrete Angebote" für Pavard gegeben. "Ich hätte es mir nicht vorstellen können, den VfB durch die Hintertür zu verlassen - wie ein Dieb! Ich verdanke dem VfB sehr viel. In Stuttgart bin ich erwachsen geworden, auch Nationalspieler. Der Verein hat immer an mich geglaubt und deswegen sitze ich heute als Weltmeister hier. Ich wollte das alles nicht einfach nach zwei Saisons beenden und sagen: 'Das war's, danke'. Das schulde ich dem VfB", sagte Pavard, der im Sommer mit der französischen Nationalmannschaft den WM-Titel in Russland gewonnen hat.

Der Franzose ist seit anderthalb Jahren in der Innenverteidigung beim VfB nicht mehr wegzudenken und ist seither der Dauerbrenner bei den Schwaben. Seit der Rückkehr in die Bundesliga im Jahr 2017 stand der Rechtsfuß bei allen 47 Bundesligaspielen der Stuttgarter 90 Minuten auf dem Rasen.