Eintracht: Kostic träumt von der Königsklasse

Filip Kostic will mit Eintracht Frankfurt in die Champions League

Die 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende wurmt Eintracht Frankfurts Außenverteidiger Filip Kostic noch immer. Der Kroate hat mit den Hessen in der Liga viel vor und träumt insgeheim bereits von der Champions League.

Bei der Pleite gegen die Wölfe beackerte Kostic einmal mehr mit Höchstgeschwindigkeit die linke Seite, bereitete die eine oder andere Chance vor und ärgert sich deshalb um so mehr über drei verlorene Punkte im Ringen um die Spitzenplätze. "Ich bin immer noch sauer über diese Niederlage", sagt der 26-Jährige gegenüber "Bild": "Zumal ich sicher bin: Hätten wir eher getroffen, wären wir als Sieger vom Platz gegangen. Und wenn wir gewonnen hätten, wären wir jetzt Zweiter", so Kostic weiter.

Die Leihgabe vom Hamburger SV schlug als offensiver Außenverteidiger unter Adi Hütter in Frankfurt auf Anhieb ein. In allen 13 Bundesligapartien stand der Linksfuß seit seinem Wechsel im Sommer auf dem Platz und ist mit vier Torvorlagen nach Sébastien Haller Eintrachts zweitbester Vorbereiter.

Mit der Eintracht in die Champions League?

Persönlich will Kostic "immer das Maximum erreichen". Mit der Eintracht steckt er sich deshalb hohe Ziele und träumt davon, im nächsten Jahr in Europas Königsklasse zu kicken: "Hier ist alles möglich. Mein Traum ist Platz vier, um dann in der Champions League zu spielen", schwärmt der Kroate.

Auf dem Weg dorthin wartet am Samstag mit Hertha BSC keine einfache Aufgabe auf die Hessen. Bei einer Niederlage in der Hauptstadt würden die Berliner mit den Frankfurtern punktemäßig gleichziehen. Kostics persönliche Bilanz gegen die Hertha ist mehr als ernüchternd: Bei keinem seiner vier Spiele im Olympiastadion (mit Stutgart und dem HSV) konnte der Kroate etwas zählbares mitnehmen. Dies will Kostic beim Spitzenspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) ändern: "Wird Zeit, dass ich da mal gewinne. Es wird nicht einfach, denn sie haben eine gute Mannschaft. Aber wir haben es auf jeden Fall drauf."