Schalke-Manager Heidel lobt den Revierrivalen

Christian Heidel lobt den BVB vor dem Revierderby

Schalkes Manager Christian Heidel hat den Revierrivalen Borussia Dortmund vor dem Derby am Samstag in der Arena in höchsten Tönen gelobt.

"Der BVB hat einen überragenden Lauf, und die Frage wird sein, ob sie sich auf diesem Top-Niveau über die Saison stabilisieren. Dann wird es ganz schwierig für Bayern, die aber noch kommen werden. Da habe ich keine Zweifel", sagte der 55-Jährige im Gespräch mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Die Dortmunder Personalpolitik, auch auf junge, qualitativ hochwertige Spieler zu setzen, hält Heidel für gelungen. "Mit Bruun Larsen, Sancho und Pulisic haben die Dortmunder sehr junge Top-Talente aus dem Ausland geholt, die sich zu Top-Bundesligaspielern entwickelt haben." Das klappe aber nicht immer. "Emre Mor, der nicht lange blieb, und zum Beispiel Isak blieb dieser Schritt bislang verwehrt", sagte Heidel.

Der BVB habe die wirtschaftlichen Möglichkeiten, in diese jungen Spieler zu investieren, auch wenn immer ein wirtschaftliches Risiko bestehe. Das hätten sie einfach gut gemacht und, so Heidel: "Das ist neben der eigenen Jugendarbeit in der Knappenschmiede sicher auch ein zukünftiges Ziel von Schalke 04."