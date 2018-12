Heidel über den BVB: "Fahren keinen Schmusekurs"

Christian Heidel zeigte sich angriffslustig

Am Samstag steigt in der Fußball-Bundesliga das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Vor der Partie gab sich S04-Sportvorstand Christian Heidel angriffslustig.

"Dieses Derby kann in Bezug auf die Stimmung immer viel bewirken, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung", zitiert der "kicker" den 55-Jährigen.

Es sei schön, dass Dortmund ungeschlagen nach Gelsenkirchen kommt. "Wir hoffen, die Ersten sein zu können, gegen die der BVB ein Spiel verliert", richtete Heidel eine Kampfansage an die Borussia, betonte aber: "Die Favoritenrolle ist vor diesem Spiel eindeutig, was für uns natürlich einen besonderen Reiz darstellt."

Auch Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung des BVB, erwartet eine Leistungssteigerung der Königsblauen: "Schalke wird wahnsinnig viel investieren, um einen Stimmungsumschwung zu erzeugen."

"Wir haben nichts davon, die Stimmung künstlich anzuheizen"

Dem schloss sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke an. Auch wenn die Tabellensituation eindeutig ist, erwartet der 59-Jährige ein "ganz enges Spiel". Dafür müsse man "kein Prophet" sein.

Trotz der Rivalität zeigte sich Watzke versöhnlich und lobte den kommenden Derby-Gegner. "Natürlich sind wir Rivalen", sagt er, "aber vor der Institution Schalke habe ich den allerhöchsten Respekt."

Auch Heidel schlägt versöhnliche Töne an. "Wir fahren beide keinen Schmusekurs, das würde uns sowieso niemand abnehmen", betonte er und ergänzte: "Wir haben aber nichts davon, die Stimmung künstlich anzuheizen. Wir wollen eine heiße Derby-Atmosphäre, doch dafür müssen sich die Verantwortlichen nicht anfeinden."