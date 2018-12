Kovac sorgt für versöhnliche Stimmung beim FC Bayern

Beim FC Bayern München herrscht wieder bessere Stimmung

Noch am Mittwoch hatte die "Sport Bild" von einem Kabinenzoff beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München berichtet. Nun soll Trainer Niko Kocac versöhnliche Töne an der Säbener Straße angeschlagen haben.

Laut dem "kicker" hat Kovac mit seiner Umstellung auf eine 4-2-3-1-Formation für eine deutlich bessere Stimmung im Lager des Rekordmeisters gesorgt. Im Training am Mittwoch sei klar geworden, dass der Coach auch bei der Partie gegen den 1. FC Nürnberg an dem System festhalten will.

Bei den jüngsten Siegen gegen Benfica (5:1) und Werder Bremen (2:1) trug die Umstellung bereits Früchte. Mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf der Doppelsechs und Rafinha als Rechtsverteidiger hatten die Münchner deutlich mehr Stabilität.

Dieser Variante werde vom ganzen Team bevorzugt, so das Fachmagazin. Die Bayern rechnen dank des neuen Systems mit "einer Wende für das Kollektiv". Neben Kimmich sei auch Thomas Müller über die Veränderung sehr glücklich.

Kabinenzoff nach Düsseldorf-Blamage?

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, laut derer es nach dem peinlichen 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf in der Bayern-Kabine mächtig geknallt haben soll. Kovac soll seinem Ärger Luft gemacht und der versammelten Mannschaft heftige Worte an den Kopf geworfen haben.

Dem gesamten Team warf Kovac vor, zu bequem zu sein. Den Profis fehle der Biss, weil sie sich nichts mehr hart erarbeiten müssten.

Laut "Bild" haben sich bereits mehrere Spieler unmittelbar nach dem Remis gegen Kovac ausgesprochen. Es scheint, als hätte der Coach die Wogen vorerst geglättet.