Yussuf Poulsen bekennt sich zu RB Leipzig

Yussuf Poulsen sieht seine Zukunft in Leipzig

Der dänische Fußball-Nationalspieler Yussuf Poulsen sieht seine Zukunft beim Bundesligisten RB Leipzig. "Ich habe mit Leipzig noch viel vor", sagte der 24-Jährige bei "Sport1". Dazu zähle, den Kampf um die Meisterschaft in diesem Jahr trotz acht Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund "richtig spannend" zu machen.

Beim Tabellendritten sieht sich der Angreifer in einer gewachsenen Rolle. "Ich bin einer der Führungsspieler geworden, einer, dem die anderen zuhören, wenn er was sagt", sagte Poulsen, der die Kaderstruktur der vergangenen Jahre kritisierte: "Es war notwendig, dass mehr Spieler die Führung übernehmen, denn eine Zeit lang hatten wir nicht viele, die Verantwortung übernommen haben."

Poulsen war 2013 mit 19 Jahren vom dänischen Zweitligisten Lyngby BK zum damaligen Drittligisten Leipzig gewechselt und seitdem stets Stammspieler bei den roten Bullen.

In der laufenden Saison erzielte er in 22 Pflichtspielen neun Tore für RB. "Jetzt bin ich auf ein Niveau gekommen, auf dem ich mich in der Bundesliga richtig zeigen und Erfolg haben kann", sagte Poulsen.