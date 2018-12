Favre könnte Schalke mit Systemwechsel überraschen

Lucien Favre plant womöglich Systemumstellung beim BVB

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund bereitet vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 womöglich einen überraschenden Taktik-Kniff vor.

Wie der "kicker" spekuliert, könnte der Schweizer Fußball-Lehrer von seinem zuletzt so erfolgreich praktizierten 4-2-3-1-System abrücken.

Gelegenheit, die neue Grundordnung einüben zu lassen, boten Favre zwei Taktik-Einheiten zu Beginn der Woche. Journalisten und Fans waren bei den Geheimtrainings nicht zugelassen.

In der obligatorischen Pressekonferenz vor der Partie gegen die Königsblauen hatte der Coach eine derartige Maßnahme am Donnerstag zumindest nicht ausgeschlossen. "Sie kennen unser System, aber sie sollten nicht vergessen: Wir können unser System auch einmal ändern", so Favre.

Der BVB geht als klarer Favorit in das Duell auf Schalke. 19 Punkte trennen beide Teams in der Tabelle.