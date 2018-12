Flüchtet Weigl aus Dortmund nach Italien?

Wechselt Julian Weigl vom BVB zur AS Rom?

Julian Weigl steht womöglich vor einem Abgang von Borussia Dortmund. Der fünfmalige deutsche Fußball-Nationalspieler könnte den BVB im Winter Richtung Italien verlassen.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung bekundet die AS Rom Interesse daran, den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler für anderthalb Jahre vom BVB auszuleihen.

Weigls Vertrag beim BVB läuft noch bis Juni 2021. Unter Trainer Lucien Favre spielt er aber keine große Rolle.

Vor dem Revierderby bei Schalke 04 am Samstag kam Weigl in der Bundesliga erst in drei von 13 Spielen zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er in dieser Spielzeit lediglich sieben Einsätze für den BVB.

Mehrfach schafft es der Youngster nicht einmal in den Dortmunder Spieltagskader. Weigls Position im zentralen Mittelfeld ist beim BVB hart umkämpft, die beiden Neuzugänge Thomas Delaney und Axel Witsel zumeist gesetzt.

Weigl war 2015 von 1860 München nach Dortmund gewechselt und hatte unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel auf Anhieb eine tragende Rolle gespielt.

Tuchels aktueller Arbeitgeber Paris Saint-Germain galt zuletzt ebenfalls als möglicher Abnehmer für den Strategen.