Revierderby ohne "Nobby": OP bei BVB-Ikone Dickel

BVB-Ikone Norbert "Nobby" Dickel wurde operiert

Vereinsikone Norbert "Nobby" Dickel von Borussia Dortmund hat sich ausgerechnet zwei Tage vor dem Revierderby beim FC Schalke 04 einer Knie-Operation unterzogen.

Der BVB-Stadionsprecher äußerte sich in einem an die Dortmunder Fans gerichteten Statement auf Instagram zu dem Eingriff: "Ich wollte euch mal kurz eine Wasserstandsmeldung geben. Ich wurde am Knie operiert. Ich habe ein komplett neues künstliches Knie bekommen."

Der behandelnde Arzt sei "total zufrieden" mit dem Verlauf der Operation, erklärte Dickel, der sich in der Kölner Media Park Klinik befindet. "Jetzt müssen wir mal abwarten, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Fürs Erste ist auf jeden Fall alles tip top. Ich bin glücklich und hoffe, dass ich heute Nacht ein bisschen schlafen kann."

Dickel teilte mit, dass er seiner gewohnten Aufgabe als Moderator des BVB-Netradios im Rahmen des Auswärtsspiels auf Schalke nicht nachkommen könne.