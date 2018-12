Schalke will Dortmund ein Bein stellen

Alessandro Schöpf glaubt an einen Sieg seiner Schalker gegen den BVB

Vor dem Revierderby trennen Schalke 04 und Tabellenführer Borussia Dortmund Welten. Doch das zählt am Samstag alles nichts mehr.

Die Erzrivalen Borussia Dortmund und Schalke 04 trennen 19 Punkte und elf Plätze, Marco Reus ist gefährlicher als alle Königsblauen zusammen: Vor dem 175. Revierderby ist die Favoritenrolle so eindeutig wie lange nicht mehr, doch der Außenseiter wittert seine Chance.

"Die Tabelle spielt in so einem Spiel keine Rolle. Von dem großen Punkteabstand lassen wir uns in keiner Weise beeindrucken. Wir haben eines vor - ihnen die erste Niederlage beizubringen", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Mit einem Heimsieg am Samstag (15:30 Uhr) könnte der schwächelnde Vizemeister eine bisher enttäuschende Saison in andere Bahnen lenken. Zudem brennen die Schalker darauf, den enteilten Spitzenreiter auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. "Der BVB hat noch kein Spiel verloren. Es wird also Zeit", sagte Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf.

Schalke muss Probleme im Sturm lösen

Rückenwind holte sich der Tabellenzwölfte am Freitag noch einmal beim öffentlichen Training vor den eigenen Fans. Dabei grübelte Trainer Domenico Tedesco über seine Offensivformation. In Breel Embolo, Mark Uth und Franco Di Santo fallen drei Angreifer definitiv aus.

Ohnehin ist der Schalker Sturm nur ein laues Lüftchen. Mickrige 14 Tore in 13 Spielen haben die Königsblauen bisher zustande gebracht. BVB-Kapitän Reus erzielte hingegen schon neun Treffer selbst und bereitete sechs weitere vor. Dadurch hat er sich beim kommenden Gegner den größten Respekt aller Dortmunder Spieler verschafft. "Wenn er gut drauf ist, dann ist Dortmund auch ganz anders drauf", sagte Tedesco.

Doch nicht nur Reus hat vor dem Ruhrpott-Klassiker eine breite Brust. Mit 19 Punkten Vorsprung auf den Rivalen ist noch keine der beiden Mannschaften in ein Derby in der Hinrunde gegangen. Nach dem Spiel sollen es sogar 22 sein. "Wir wollen das Spiel bestmöglich gestalten, gewinnen und unsere weiße Weste verteidigen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. In diesem Fall könnte sich der BVB mit Schützenhilfe der Konkurrenz sogar schon vorzeitig die Herbstmeisterschaft sichern.

BVB-Routinier Schmelzer: Wille im Derby entscheidend

Von Überheblichkeit ist beim achtmaligen deutschen Meister aber nichts zu spüren. "Es wird ein sehr schweres Spiel. Das ist klar. Es ist speziell", sagte Trainer Lucien Favre vor seiner Revierderby-Premiere.

Dortmund wartet immerhin schon seit drei Jahren auf einen Sieg gegen Schalke. Dementsprechend zurückhaltend geben sich die Spieler des Spitzenreiters. "Schalke könnte in der zweiten Liga spielen, dann wäre es auch ein schweres Spiel", sagte Thomas Delaney beim Fußball-Talk "19:09" der "Ruhr Nachrichten" vor "einem der größten Spiele in Europa".

Der Däne ist eines der Gesichter des Dortmunder Erfolgs. Auch Schalke warb im Sommer um den Ex-Bremer, stieg aus dem Poker dann aber aus. Nicht nur bei Delaney bewiesen die BVB-Verantwortlichen ein goldenes Händchen, während auf Schalke die Abgänge von Leon Goretzka und Max Meyer eine riesige Lücke hinterließen.

Doch das alles zählt am Samstag nicht. "Das Derby gewinnt die Mannschaft", betonte Marcel Schmelzer, "die es mehr will.".