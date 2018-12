Havertz spricht über Bayer-Abschied

Wird angeblich vom FC Bayern umworben: Kai Havertz von Bayer Leverkusen

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz sieht seine nähere Zukunft beim Bundesligisten Bayer Leverkusen, doch ewig wird er dem Lockruf der europäischen Topklubs nicht widerstehen.

"Ich glaube, im Moment bin ich in Leverkusen super aufgehoben. Ich kann mich hier noch gut entwickeln. Dass irgendwann der nächste Schritt kommen muss, ist aber auch klar", sagte der 19-Jährige im Interview mit "Sky Sport News HD".

Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis Juni 2022. Daher mache er sich "im Moment keine Gedanken". Die Grundlage sei, dass man sich wohl fühle. "Aber als Spieler will man natürlich immer versuchen, Schritt für Schritt zu machen und immer weiterzukommen", sagte Havertz.

Havertz gilt auf seiner Position im zentralen Mittelfeld als eine der größten Versprechungen des deutschen Fußballs. Unter Bundestrainer Joachim Löw absolvierte der Bayer-Youngster zuletzt zwei A-Länderspiele. Bei Rekordmeister FC Bayern München soll der Shooting-Star längst ein Thema sein.

In der laufenden Saison zählt er in Leverkusen zu den absoluten Leistungsträgern. In 13 Bundesliga-Partien steuerte Havertz bislang vier Tore bei. Drei weitere erzielte er in der Europa League.