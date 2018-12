Cesare Prandelli übernimmt Genoa CFC

Prandelli wieder zurück im Geschäft

Der frühere italienische Nationaltrainer Cesare Prandelli wird neuer Coach beim Erstligisten CFC Genoa. Das gab der Serie-A-Club am Freitag bekannt. Prandelli hatte zuletzt den Al-Nasr SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreut. Davor war der 61-Jährige in Spanien bei Valencia tätig.

Prandelli folgt in Genua auf den Kroaten Ivan Juric, von dem sich der Verein bereits zum dritten Mal in dessen Karriere getrennt hat. Prandelli war unter anderem von 2010 bis 2014 Italiens Teamchef und führte die "Squadra Azzurra" 2012 ins EM-Finale. Dort unterlag sie Spanien mit 0:4.

Mehr dazu:

apa