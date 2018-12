Sollte der FC Bayern bei Ivan Perisic zuschlagen?

Ivan Perisic soll angeblich das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Medienberichten zufolge arbeitet der FC Bayern München daran, Ivan Perisic von Inter Mailand zurück in die Fußball-Bundesliga zu holen. Was ist an den Gerüchten um den früheren BVB-Profi dran? Und würde ein Transfer für den FC Bayern Sinn ergeben?

109 Tore und 80 Vorlagen in 397 Profi-Spielen für KSV Roeselare, FC Brügge, Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg und Inter belegen die Qualitäten von Ivan Perisic zwar ausreichend.

Mit beinahe 30 Jahren scheint der Flügelstürmer allerdings eher ungeeignet, um als Gesicht des angestrebten radikalen Umbruchs beim FC Bayern zu dienen.

Laut dem Portal "fcinternews.it" haben sich die Münchner unlängst dennoch mit Perisic-Berater Fali Ramdani in Verbindung gesetzt und ein Angebot über 50 Millionen Euro bei Inter hinterlegt. Eine stolze Summe, die allerdings kaum deutlich zu drücken sein dürfte.

Perisic verlängerte seinen Kontrakt in Mailand erst im vergangenen Sommer bis 2022. Der Vize-Weltmeistertitel mit Kroatien und sein Status als unangefochtener Stammspieler bei den Nerazzuri dürften ihre Übriges tun.

Ivan Perisic als Fürsprecher für Niko Kovac beim FC Bayern?

Auf der anderen Seite bietet ein möglicher Transfer für den FC Bayern einige Vorteile: Perisic kennt die Liga, hat bislang bei all seinen Stationen geliefert, ist kaum verletzungsanfällig und dürfte aufgrund seiner Vita nicht lange um Anerkennung im Starensemble der Münchner kämpfen müssen.

Besonders interessant ist der Mann aus Split allerdings aufgrund seiner guten Beziehung zu Bayern-Coach Niko Kovac.

Unter Kovac, der Perisic von November 2013 bis September 2015 als Nationaltrainer Kroatiens betreute, habe er "immer gut gespielt", der 47-Jährige zudem "großen Einfluss" auf ihn gehabt, lobte Perisic seinen Landsmann im August 2018 gegenüber "Sportske Novosti".

Gerüchte über ein Interesse der Bayern kursierten damals bereits, "wenn sie mich wollen, wissen sie ja, wo sie mich finden", kokettierte Perisic offen.

Ein Engagement an der Isar würde das Standing von Kovac in der Mannschaft wohl verbessern. Die zusätzliche Rückendeckung durch seinen früheren Schützling könnte der Übungsleiter gut gebrauchen, da er nicht das Vertrauen des gesamten Kaders genießen soll.

Fraglich ist allerdings, ob Perisic überhaupt eine dritte Station in der Bundesliga anstrebt. "Im Fußball sollte man niemals nie sagen. Ich hatte immer das Ziel, in so vielen großen Ligen wie möglich und ich möchte mich immer noch in anderen Ligen austesten", äußerte der 29-Jährige zuletzt im Gespräch mit "fourfourtwo".

Reizen würden ihn vor allem Spanien oder England. "Ich bin ein Athlet, ich mag Herausforderungen und das ist auch meine Stärke. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird."

FC Bayern bietet Ivan Perisic Aussicht auf Titel

Perisic bestätigte allerdings auch, dass er sich bei Inter wohlfühle. Ein Wechsel zu Manchester United zerschlug sich im Sommer, da Trainer Luciano Spalletti Perisic unter keinen Umständen ziehen lassen wollte und dem Offensivspieler sein uneingeschränktes Vertrauen aussprach. "Ich habe es keine Sekunde bereut, bei Inter zu bleiben", sagte Perisic selbst rückblickend.

Ein Fakt spricht hingegen für einen Abschied: Will Perisic auf der Zielgeraden seiner Karriere nochmal um einen großen Titel spielen, müsste wohl ein Tapetenwechsel her.

Bislang stehen lediglich der Meistertitel und der DFB-Pokalsieg mit dem BVB 2012 sowie der Pokalerfolg mit dem VfL Wolfsburg 2015 in seine Vita - womöglich zu wenig für Perisics Ansprüche.

Inter, das ist dem Routinier klar, verfügt zumindest nicht über das "richtige Team, um den Scudetto zu gewinnen". Der ganz große Coup in der Königsklasse dürfte mit den Mailändern völlig unerreichbar sein.

Ein runderneuerter FC Bayern würde im Kampf um den begehrten Henkelpott hingegen wohl durchaus ein Wörtchen mitreden - ein Argument für einen Perisic-Wechsel?

