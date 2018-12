Boca-Juniors schalten vor Copa-Rückspiel CAS ein

Von Boca Juniors eingeschaltet: der CAS

Die Boca Juniors Buenos Aires haben vor dem Final-Rückspiel der Copa Libertadores am Sonntag in Madrid gegen den Stadtrivalen River Plate beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Klage auf eine kampflose Wertung des Endspiels um den wichtigsten Vereins-Titel im südamerikanischen Fußball zu ihren Gunsten eingereicht.

Trotz der Anrufung der letzten sportrechtlichen Instanz wollen die Boca Juniors zum entscheidenden Match (Hinspiel: 2:2) in Spaniens Hauptstadt antreten.

Der Klub war am Donnerstag mit der gleichen Klage vor der Disziplinarkommission des Kontinentalverbandes CONMEBOL gescheitert. Boca sieht sich wegen der Ausschreitungen durch River-Plate-Anhänger als Ursache für die zweimalige Absage der Begegnung zwischen den beiden Lokalrivalen am letzten November-Wochenende in Buenos Aires mit seiner Forderung im Recht. Durch die Einschaltung des CAS wird das Finale im Falle einer Niederlage der Boca Juniors noch ein juristisches Nachspiel haben.

Bocas Führung beruft sich bei ihrer Klage auf einen vergleichbaren Fall von 2015. Damals war die River-Plate-Delegation nach der Halbzeit im Spielertunnel von Boca-Fans im Bombonera-Stadion mit Tränengas besprüht und das Spiel daraufhin abgebrochen worden. Anschließend wertete der CONMEBOL das Spiel für River Plate.