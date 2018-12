Nächster Brasilien-Youngster im Visier des BVB?

Ramires wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Erneut wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit einem Juwel aus der brasilianischen Série A in Verbindung gebracht. Diesmal soll der BVB an Mittelfeldmann Ramires interessiert sein.

So zumindest heißt es in einem Bericht des brasilianischen Online-Portals "UOL Esporte". Demnach habe sich der 18-jährige Youngster in den letzten Wochen mit starken Leistungen in den Fokus der BVB-Scouts gespielt. Ramires steht beim Erstligisten EC Bahia unter Vertrag und kam in der zweiten Hälfte der jüngst beendeten Saison zum Einsatz.

Bahia schloss die Spielzeit auf dem elften Tabellenplatz ab, Mittelfeldspieler Ramires überzeugte dabei in den Herbstmonaten mit vielen Einsatzzeiten. Der Teenager gilt als flexibel einsetzbar, der sowohl in der Offensive als auch beim Spiel gegen den Ball seine Stärken haben soll. Für den EC Bahia lief er zumeist auf den zentralen oder der linken Mittelfeldposition auf.

Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro

Neben dem BVB sollen sich auch mehrere Ligakonkurrenten vom Klub aus dem Osten Brasiliens über Ramires informiert haben. Der EC Bahia hatte erst kürzlich das Arbeitspapier mit seinem derzeit größten Talent bis 2022 verlängert und dem Medienbericht zufolge eine Ausstiegsklausel Höhe von 30 Millionen Euro festgeschrieben.

Ob die Dortmunder wirklich ernst beim Rechtsfuß machen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Erst jüngst wurden die Schwarz-Gelben mit Flügelstürmer Pedrinho in Verbindung gebracht. Die Spekulationen um diesen möglichen Transfer wurden zuletzt aber von Sportdirektor Michael Zorc entkräftet.