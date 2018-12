Koziello verletzt sich bei Kölner Sieg offenbar schwer

Vincent Koziello fällt lange aus

Mittelfeldmann Vincent Koziello vom 1. FC Köln hat sich beim 3:1-Sieg der Geißböcke bei Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga schwer verletzt.

"Es hat das Innenband erwischt", sagte Sportchef Armin Veh laut "Express" am Freitagabend. Am Samstag gab der Verein ein Update: Eine MRT-Untersuchung Koziellos ergab demnach einen Teilriss des Innenbands am rechten Knie. Er soll konservativ behandelt und nicht operiert werden.

Nach einem schmerzhaften Pressschlag im Spiel gegen Regensburg am Freitagabend hatte Koziello signalisiert, dass er nicht weiterspielen kann. In der 72. Minute musste er für Matthias Lehmann ausgewechselt werden.

Verletztenmisere des 1. FC Köln

Besonders bitter: Koziello war zu einem seiner bisher seltenen Startelfeinsätze gekommen und wollte sich Trainer Markus Anfang zeigen. Auf der Sechser-Position ersetzte er Stammspieler Marco Höger über weite Strecken stark.

"Er hat das gut gemacht, kann sich aus Situationen rausdrehen und die Bälle verteilen", urteilte Veh. Mitspieler Dominick Drexler sagte: "Er hat sehr gut gespielt. Ich hoffe, dass er nicht so schwer verletzt ist. Wir haben im Moment kein Glück in dieser Hinsicht." Neben Koziello fehlen auch Jonas Hector, Louis Schaub, Marco Höger, Christian Clemens und Lasse Sobiech verletzt.