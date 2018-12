Zorc garantiert Sancho-Verbleib beim BVB

Michael Zorc äußerte sich zu Jadon Sancho

Unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund (Samstag ab 15:30 Uhr) hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu einer wichtigen Personalie Stellung genommen.

Gegenüber der "Bild" äußerte sich der Dortmunder Manager zu den Wechselgerüchten um Top-Talent Jadon Sancho. Auf die "Bild"-Nachfrage, ob er einen Verbleib des englischen Youngsters über den Sommer hinaus bei den Schwarz-Gelben garantieren könne, meinte Zorc unmissverständlich: "Ja!"

"Es überhaupt keine Anzeichen für einen Wechsel gibt. Jadon weiß genau, welcher Klub ihn bis in die englische Nationalmannschaft geführt hat. Er selbst hat ja mehrfach betont, wie wohl er sich bei uns fühlt", führte der Sportdirektor der Borussia weiter aus.

Sancho ist der beste Vorbereiter der Bundesliga

Der erst 18-jährige Sancho ist in der laufenden Saison beim BVB richtig durchgestartet. Er bringt es in 2017/2018 bereits auf satte zwölf Torbeteiligungen im Trikot der Westfalen und gilt derzeit mit acht Torvorlagen als bester Assistgeber der gesamten Bundesliga. Sancho hat alle 13 Bundesliga-Partien der bisherigen Spielzeit absolviert und auch in der Champions League bereits fünfmal auf dem Rasen gestanden.

Nachdem es den Dortmundern erst im Oktober diesen Jahres gelang, mit seinem Offensivmann Sancho vorzeitig bis 2022 zu verlängern, wurde das Mega-Talent zuletzt schon wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht. Angeblich sollen mehrere europäische Spitzenklubs wie der FC Liverpool und der FC Barcelona ernsthaftes Interesse am englischen Nationalmannschafts-Debütanten haben.

Der gebürtige Londoner kommt unter Cheftrainer Lucien Favre auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz und begeistert die BVB-Fans mit einem extrem hohen Tempo, starken Passwerten und einer für einen 18-Jährigen herausragenden Torquote.