Kroos fehlt Real gegen Huesca

Toni Kroos wegen Knieprobleme nicht im Kader von Real Madrid

Champions-League-Sieger Real Madrid muss im Ligaspiel am Sonntag (16:15 Uhr) bei SD Huesca ohne Fußball-Nationalspieler Toni Kroos auskommen.

Der 28 Jahre alte Weltmeister von 2014 taucht nicht im 19-Mann-Kader für das Ligaspiel beim Tabellenletzten auf, den die Königlichen bei Twitter veröffentlichten.

Bereits am Donnerstag teilte Kroos in einem Tweet mit, dass er seit dem Spiel in der Champions League Ende November bei AS Rom (2:0) unter Knieproblemen leidet.