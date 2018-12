Rassismus: Polizei ermittelt gegen Chelsea-Fans

Raheem Sterling (li.) wurde von Chelsea-Fans angegangen

Die englische Polizei ermittelt gegen einzelne Fans des FC Chelsea wegen vermeintlich rassistischer Beleidigungen gegen Nationalspieler Raheem Sterling von Manchester City.

Der 24-Jährige war beim 0:2 am Samstag in London am Spielfeldrand von einigen Anhängern der Gastgeber lautstark beschimpft worden, was Videos beweisen, die am Sonntag in den sozialen Medien geteilt wurden.

"Wir werden diese auswerten, um festzustellen, ob Verstöße begangen wurden", teilte die Metropolitan Police mit. Zu Verhaftungen sei es bislang nicht gekommen. Chelsea versicherte, wenn nötig die "härtest möglichen" Konsequenzen zu ziehen.