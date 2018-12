Lewandowski verschiebt Aufholjagd auf BVB

Robert Lewandowski erzielte am Wochenende zwei Tore für den FC Bayern

Wettbewerbsübergreifend von den letzten elf Partien nur eine verloren, zuletzt sogar drei Siege in Folge: Fußball-Bundesligist FC Bayern München findet so langsam wieder in die Spur.

Einer, der in den letzten Wochen mit guten Leistungen zum Aufschwung des deutschen Rekordmeisters beigetragen hat, ist Robert Lewandowski. Der polnische Stürmer glaubt, dass sein Klub von nun an konstant stark bleibt.

"Wir haben wieder unseren Rhythmus", erklärte Lewandowski nach dem 2:0-Sieg seiner Bayern gegenüber Journalisten. "Das bedeutet, dass wir in jedem Spiel auch defensiv stärker spielen. Dann können wir offensiv mehr machen. Es funktioniert alles zusammen."

Die Automatismus seien endlich wieder da. "Für die ganze Mannschaft und für jeden Spieler ist es wichtig, dass wir diesen Rhythmus wieder haben", betonte der 30-Jährige, der gleichzeitig davor warnte, jetzt die Aufholjagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund auszurufen.

Lewandowski: FC Bayern wird BVB frühestens in der Rückrunde jagen

"Wir müssen erstmal an uns denken. Wir haben immer noch einen großen Abstand zu Dortmund." Für sein Team sei es wichtig, "erstmal diesen Sieg-Trend zu halten", so der Angreifer, der in den letzten sieben Liga-Partien sechs Mal traf und zudem drei Treffer vorbereitete.

"Wenn wir von Sieg zu Sieg gehen, können wir in der Pause im Januar schauen, wie viele Punkte wir haben", verschob Lewandowski die Jagd auf den BVB auf die Rückrunde.

Zum aktuellen Zeitpunkt sei es wichtig, "auf unseren Fußball zu schauen", sagte der Stürmer und fügte an: "Wir haben schon genug Punkte verloren. Es wäre besser, wenn wir erstmal unseren Job machen. Wenn wir unseren Job gut machen, können wir woanders hinschauen."