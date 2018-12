Jadon Sancho spricht über BVB-Wechsel

BVB-Ass Jadon Sancho wirbelt die Bundesliga durcheinander

Jadon Sancho startet bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund weiter voll durch. Die Gründe, warum der Engländer im Sommer 2017 zum BVB wechselte, hat Sancho jetzt verraten.

"Ich war einfach bereit, zu spielen. Offensichtlich hat City ein großartiges Team. Ich hatte einfach das Gefühl, dass mein Weg dort begrenzt ist, wenn man bedenkt welche Spieler für City spielen. Dortmund war daher die beste Gelegenheit, mich zu verwirklichen", erklärte Sancho im "Mirror" seinen Transfer von Manchester City nach Dortmund.

Vor dem Wechsel nach Deutschland schlug dem 18-Jährigen in der Heimat einiges an Skepsis entgegen. "Viele fragten mich 'warum Dortmund?' - ein Ort, an dem man die Sprache nicht versteht. Aber dort spielen viele junge Spieler. Sie setzen ihr Vertrauen in junge Spieler", erinnerte sich der Angreifer: "Das ist genau das Richtige, wenn du dich entwickeln willst. Das war einer der Hauptgründe, warum ich gewechselt bin." Zudem sei der BVB "ein großer Klub in einer großen Liga".

Jadon Sancho beim BVB auf den Spuren von Neymar

Weiter sprach der Rechtsfuß über seine persönlichen Vorbilder auf dem Spielfeld. "Als ich aufwuchs, war Ronaldinho mein Lieblingsspieler. Er war großartiger Spieler und hatte immer ein Lächeln auf den Lippen", schwärmte Sancho.

Aus der aktuellen Spielergeneration orientiert sich der dreifache Nationalspieler vor allem an Superstar Neymar von Paris Saint-Germain: "Er ist einfach anders. Er macht seine Gegner lächerlich. Das ist natürlich nicht gut, aber er ist einfach er selbst. Es ist seine Art sich auszudrücken und ich liebe das. Wenn du anders bist, stichst du leichter hervor."

Was die persönlichen Statistiken angeht, ist Sancho schon auf dem besten Weg, seinem Idol nachzueifern. In 14 Ligaspielen verzeichnete der hochbegabte Tempodribbler bereits zwölf Torbeteiligungen (5 Tore/7 Vorlagen). Zudem avancierte Sancho mit seinem 2:1-Siegtreffer gegen Schalke 04 jüngst zum umjubelten Matchwinner im Revierderby.