BVB und TSG buhlen um Ex-Gladbacher

Reece Oxford kommt in der Premier League nicht zum Zug

Im Vorjahr konnte Reece Oxford in der Fußball-Bundesliga als Leihgabe an Borussia Mönchengladbach auf sich aufmerksam machen. Jetzt haben wohl zwei deutsche Top-Klubs die Angel nach dem Profi von West Ham United ausgeworfen. Bei seinem aktuellen Klub ist der 19-Jährige nur Ersatz.

Wie die englische Zeitung "The Sun" berichtet, haben Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim Scouts zum U23-Spiel zwischen West Ham und Chelsea entsendet, um Oxford vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Unter Beobachtung bewies der Verteidiger auch gleich seine Torgefährlichkeit. Oxford traf bei der 2:3-Niederlage gegen die Blues zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung der Hammers.

Dennoch spielt der Youngster, der in der vergangenen Saison acht Pflichtspiele für Gladbach absolvierte, unter Teammanager Manuel Pellegrini keine Rolle für die Premier-League-Mannschaft.

Reece Oxford forciert Wechsel

"Das, was ich jetzt brauche, ist Spielzeit. Und wenn ich bei West Ham nicht spiele, muss ich weiterziehen und den Verein verlassen. Wo ist der Sinn, wenn ich bald 20 bin und nicht zum Profikader gehöre?", klagte Oxford in der "Sunday Times" bereits im November über seine Situation.

Ein Wechsel in die Bundesliga scheint daher nicht unwahrscheinlich. Auch Gladbach wurde in der Vergangenheit bereits mit einem erneuten Transfer des Engländers in Verbindung gebracht. Oxfords Vertrag bei West Ham ist noch bis 2021 datiert.