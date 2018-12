BVB-Flirt Pedrinho bestreitet Einigung

Dem BVB wird ein reges Interesse an dem Brasilianer Pedrinho nachgesagt

Unter der Woche schien der Transfer von Pedrinho zu Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund schon fast besiegelt, nun sät der Rechtsaußen mit einer Äußerung noch einmal Zweifel hinsichtlich einer möglichen Zukunft beim BVB.

"Ich werde bleiben. Mein Kopf ist immer noch bei Corinthians, es gibt keine Angebote, nur Sondierungen. Deshalb möchte ich hier bleiben, meine Geschichte weiterschreiben", sagte der 20-Jährige der Zeitung "Lance!" in seiner brasilianischen Heimat.

Damit widersprach Pedrinho einem brasilianischen Medienbericht, der unter Berufung auf das Umfeld des Offensivspielers berichtet hatte, dass ein Transfer nach Westfalen bereits beschlossene Sache sei.

BVB-Sportdirektor hatte die Medienberichte über einen bevorstehende Transfer des Linksfußes nach Dortmund jedoch ebenfalls dementiert: "Ja, der Name sagt mir was, in der Tat. Ich will ihnen heute Mal helfen. Normalerweise kommentieren wir so etwas nicht, aber: Da ist nichts dran", erklärte Zorc auf einer Pressekonferenz vergangene Woche.

Der Youngster vom brasilianischen Meister Corinthians gilt als großes Talent und herausragender Techniker. Neben dem BVB wird auch Real Madrid ein Interesse an den Diensten des Kreativspielers nachgesagt. In den Vertrag des Flügelspielers ist angeblich eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro integriert.