Heldt: "Fällt der wegen Altersschwäche?"

Hannover-Manager Horst Heldt ärgert sich über den Schiedsrichter

Spitzenreiter BVB gewann das mit Spannung erwartete Revierderby auf Schalke, der FC Bayern besiegte den 1. FC Nürnberg und Mainz 05 rettet ein Remis dank eines schmeichelhaften Elfmeters: Die Stimmen zum 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Mainz 05 - Hannover 96: 1:1 (0:1)

Horst Heldt (Manager Hannover 96) ...

... zum Elfmeter: "Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Warum fällt der, wegen Altersschwäche? Glasklare Fehlentscheidung. Das ist nicht mehr akzeptabel der ganze Scheiß"

... zur Einmischung des Video-Referees beim vermeintlichen Handspiel Wimmers: "Er köpft. Er köpft aber nicht richtig, dann springt ihm der Ball gegen die Hand. Dann unterbricht der fünfte Offizielle aus Köln, hält das Spiel an, und dann schauen sie sich das an. Das dauerte gefühlt fünf Minuten. Es war natürlich kein strafbares Handspiel. Was war daran Absicht? Also, hört mir auf damit. Er köpft ja nicht absichtlich gegen seine eigene Hand. Der soll die Klappe halten!"

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96) ...

... zum Elfmeter: "Mein Gott ey, das war eine klare Schwalbe!"

Matthias Ostrzolek (Hannover 96) zum Elfmeter: "Er hebt einfach ab. Der Spieler hat selbst gesagt, dass es eine Schwalbe ist."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Das war ein sehr emotionales Spiel über 100 Minuten heute. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr viel Druck entwickelt, waren drückend überlegen. Wir haben eine top Mentalität an den Tag gelegt und ich glaube, dass der Punkt dann auch hochverdient war."

Daniel Brosinski (FSV Mainz 05): "Ich hatte gehofft, in meinem 150. Bundesliga-Spiel zu gewinnen. In der zweiten Halbzeit haben wir alles probiert, ein super Spiel gemacht. Gerne hätte ich mein Tor gegen drei Punkte eingetauscht."

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:0 (1:0)

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Ich bin sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, dominiert. Natürlich hatte Frankfurt ein bis zwei Umschaltszenen. In der zweiten Halbzeit müssen wir das zweite Tor machen. Es waren genug Möglichkeiten, genug Konterchancen da. Der letzte Pass ist nicht angekommen, das ist ärgerlich. Zum Schluss mussten wir leidenschaftlich verteidigen. Aber für einen Trainer ist ein 1:0 immer wunderschön."

... zur Elfmeterszene für Frankfurt: "Beide arbeiten da mit den Händen, deswegen haben sie ihn wahrscheinlich nicht gegeben. In Köln gibt es genug Schiedsrichter, gegen den Videoassistenten braucht man nicht klagen."

Marko Grujic (Siegtorschütze Hertha BSC) ...

... zu seinem Tor und dem Spiel: "Das war nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es am Fernseher aussah, aber es war nicht einfach. Wir wussten, was Frankfurt für ein starker Gegner ist. Wir haben uns diese Woche wirklich gut vorbereitet. In der zweiten Halbzeit haben sie gezeigt, wie gut sie sein können. Das waren sehr wichtige drei Punkte für uns."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt) ...

... zum Spiel: "Diese Niederlage würde ich als unverdient einordnen. Wir haben hier speziell in der zweiten Halbzeit für das Spiel mehr unternommen. Wir haben auch Pech gehabt mit der Schiedsrichter-Entscheidung. Für mich war das von der Bank aus ein klarer Elfmeter. Wir haben vielleicht nicht konkret genug gespielt. Uns fehlt derzeit die letzte Entschlossenheit"

... zur Elfmeterszene: "Jovic ist ganz klar vor ihm am Ball. Er zieht ihn ganz klar runter. Ich weiß nicht, warum es kein Signal aus Köln gegeben hat, damit man sich die Szene nochmal anschaut. Wenn ich hier keinen Elfmeter gebe, dann weiß ich nicht, wann."

Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) ...

... zum möglichen Elfmeter: "Jetzt, wo ich es auch nochmal in der Zeitlupe gesehen habe, ist es für mich auch ein glasklarer Elfmeter. Ich weiß nicht, was er noch machen muss, damit der gepfiffen wird. Vielleicht ihm komplett huckepack hinten drauf springen. Es ist natürlich bitter, aber trotzdem haben wir im Spiel zu viele Fehler gemacht und deswegen nie den Zugriff gefunden, den wir für unser Spiel brauchen. Deshalb will ich mich auch nicht mit dieser Szene so lange auseinandersetzen."

... zu den letzten beiden Niederlagen: "Letzte Woche war es auch zu sehen, dass wir nicht die Kompaktheit hatten, die uns vorher in den Spielen einfach ausgezeichnet hat. Ich glaube, es sind nicht viele Dinge die wir da großartige falsch machen, aber in den entscheidenen Situationen hat man nicht so die Kontrolle über das Spiel, wie man sich es wünscht."

Arne Maier (Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Ich freue mich natürlich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wenn wir 1:0 in Führung gehen wird es schwierig, gegen uns ein Tor zu schießen. Kompliment an Marko Grujic, es war sein erstes Bundesligator. Das macht er überragend. Er ist ein wichtiger Faktor für uns seit seiner Verletzungsrückkehr und ich freue mich, mit ihm auf der Sechs zu spielen."

... zu Torschütze Grujic: "Er kommt aus England. Das ist ein ganz anderer Fußball als hier in Deutschland. Er hat schon viel gesehen, wir verstehen uns auch privat sehr gut. Die Nationalmannschaft ist mein ganz großes Ziel, aber jetzt findet erstmal die U21-EM statt. Da hat Marko auch schon gesagt, dass er wahrscheinlich dabei sein wird und die Serben haben wir in der Gruppe."

Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir sind gut in die Partie gekommen, hatten guten Zugriff. Dann fiel das 0:1 aus dem Nichts. Wir hatten im ersten Durchgang mehr Ballbesitz und eine gute Zirkulation. Was fehlt, ist die Durchschlagskraft. Die Flanken sind eher nicht gut. Wir haben unseren einzigen nominellen Stürmer verloren. In der zweiten Hälfte haben wir uns gut reingebissen, hatten nach dem 1:1 zehn gute Minuten. Beim 1:2 haben wir schlecht verteidigt, am Ende hat die Kraft gefehlt."

Daniel Caligiuri (Torschütze FC Schalke 04) ...

... "Wir sind gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen, kriegen aber gleich nach zehn Minuten das Gegentor und dann rennst du dem Rückstand hinterher. Wir haben schon oft bewiesen, dass die Mentalität im Team sehr, sehr gut ist. Ich denke, nach dem 1:1 sind wir am Drücker, aber dann passieren uns ein paar Ballverluste, die uns eigentlich nicht passieren dürfen. Dass Dortmund sehr gut kontern kann, haben sie bewiesen."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein sehr schweres Spiel für uns, vor allem in der ersten Halbzeit. Schalke war sehr gut organisiert, wir hatten zu wenig Ballbesitz und keine klaren Torchancen. Was mir gefallen hat, ist, wie die Mannschaft nach dem 1:1 reagiert hat. Sie hat besser gespielt, die Ruhe behalten, hatte mehr Ballbesitz und mehr Torchancen. Wir haben am Ende verdient gewonnen."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zum Derbysieg: "Das Derby schreibt immer seine eigenen Gesetze, jeder hat die Anspannung vor dem Spiel auch gemerkt. Wir haben lange hier nicht mehr gewonnen, von daher war das auf jeden Fall unser Ziel. Wir haben es auch wirklich verdient, weil wir 90 Minuten das Spiel dominiert haben. In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas einschläfern lassen, Schalke hat komischen Fußball gespielt. Wir haben wieder eine gute Mentalität gezeigt und das macht richtig Spaß. Das zweite Tor von Guerrero und Sancho war unheimlich gut rausgespielt. Das trainieren wir auch so."

Thomas Delaney (Torschütze Borussia Dortmund) ...

... zu seinem ersten Revierderby: "Ich bin müde, aber es ist schon geil. Es war ein hartes Spiel, nicht so schön, glaube ich. Es war ein Derby mit viel Intensität und vielen Zweikämpfen."

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim 2:2 (2:1)

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Meine Mannschaft hat es nach dem Nackenschlag des frühen Rückstands sehr gut gemacht. Das war beeindruckend. Die Tore waren dann sehr gut herausgespielt und verdient. Wir haben das Spiel nicht gewonnen, da wir nach der Halbzeit den letzten Punch nicht mehr gehabt haben. Man muss beiden Teams ein Kompliment machen, wie sie Fußball gespielt haben."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich war mit den ersten 20 Minuten sehr zufrieden, da haben wir bewusst auf Ballbesitz verzichtet. Nach dem Ausgleich wurde Wolfsburg immer spielbestimmender. Nach der Pause haben wir dann einen fünften Stürmer gebracht und verdient ausgeglichen. Über die gesamten 90 Minuten waren wir in Phasen etwas gefährlicher, das Resultat geht am Ende aber weitgehend in Ordnung."

FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0)

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München): "Wir haben über 90 Minuten so gut wie gar nichts zugelassen haben, wir selbst hatten viele Möglichkeiten, dazu zweimal Aluminium und ein Tor, das uns aberkannt wurde. Mit der Leistung bin ich zufrieden, wichtig war, dass wir endlich auch mal zu null gespielt haben und eine Führung nicht abgegeben haben oder durch einen Gegentreffer unruhig geworden sind. Wir haben das konzentriert runtergespielt, wissend, dass wir in vier Tagen wieder ein schweres Spiel haben in Amsterdam. Ich bin sehr zufrieden, es ist keiner verletzt."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) ...

... zu seinem Mittelfeldpartner Leon Goretzka: "Wir ergänzen uns da ganz gut auf der Position. Wir haben auch schon in der Jugend, in der U21 zusammengespielt. Wir kennen uns schon lange und es macht immer wieder Spaß mit ihm zu spielen."

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Ich gratuliere zum Heimsieg, ich gratuliere zu einer starken Leistung - das hatte natürlich auch ein Stück weit mit uns zu tun. Wir haben nicht unser Spiel auf den Platz gebracht, wie wir uns das vorgestellt haben, mit Mut, mit Entschlossenheit, mit einer gewissen Zweikampfwucht. Das 0:1 war schwer zu verkraften, und dann tust du dich natürlich schwer, wenn eine Lawine nach der anderen auf dich rollt. Hintenraus sind wir froh, dass es mit dem 0:3 noch einigermaßen gut ausgegangen ist, aber so brauchen wir nicht unbedingt auftreten."

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir mussten sehr geduldig bleiben. Wir hatten aber unsere Chancen, auch wenn es nicht viele waren. Lucas hat dann zum Glück sein erstes Saisontor gemacht, danach war es ein anderes Spiel. Am Ende war noch ein bisschen Zittern angesagt, am Ende geht der Sieg aber absolut in Ordnung."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Man hat gesehen, dass wir das heute defensiv angehen wollten. Wir hatten in der ersten Hälfte das ein oder andere Problemchen und unsere Konter nicht gut ausgespielt. Am Ende haben wir den einen Fehler hinten zu viel gemacht und das Tor selbst nicht getroffen."

SC Freiburg - RB Leipzig 3:0 (2:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir hatten eine günstige Spielentwicklung, und wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen. Deshalb haben wir das Spiel gewonnen. Ich bin sehr glücklich, denn ich kann auch die Tabelle lesen."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Wir haben verdient verloren. Freiburg hat verdient gewonnen. Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten haben wir nicht gut gespielt. Vor allem das Spiel gegen den Ball war schwach."

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:1)

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Der Sieg war sehr wichtig für uns, deshalb bin ich überglücklich. Unser Spiel war heute vor allem in der ersten Hälfte ganz gut. In der zweiten Halbzeit war es etwas wild. Wir haben heute aber als Mannschaft gut funktioniert."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir bekommen Gegentore, die wir einfach nicht bekommen dürfen. Das zweite und dritte Gegentor sind Tore aus dem Nichts. Das darf nicht passieren. Solange wir solche individuellen Fehler machen, wird es unglaublich schwer. Ich vertraue aber dieser Mannschaft. Wir werden bis zur Winterpause noch den ein oder anderen Punkt holen."