Hertha BSC droht Ausfall von Kalou

Salomon Kalou musste mit zwei Stichen genäht werden

Hertha BSC droht zum Endspurt der Bundesliga-Hinrunde der nächste Ausfall. Sturm-Routinier Salomon Kalou droht mit einer Risswunde auf dem Spann des rechen Fußes für die kommende Partie beim VfB Stuttgart auszufallen.

Die Verletzung zog sich der Ivorer beim 1:0-Sieg der Berliner gegen Eintracht Frankfurt zu. In der Folge musste der 33-Jährige in der 65. Minute ausgewechselt werden und später mit zwei Stichen genäht werden.

"Wir müssen abwarten, aber es sieht nicht gut aus", sagte Hertha-Coach Pál Dárdai mit Blick auf die Partie am kommenden Samstag. Mit Kalou gesellt sich ein weiterer Spieler in das prall gefüllte Lazarett der Hauptstädter: Für Niklas Stark, Derrick Luckassen, Lukas Klünter, Karim Rekik und Youngster Javairo Dilrosun ist die Hinrunde aller Voraussicht nach bereits vorzeitig beendet.

Kalou stand in der laufenden Spielzeit bei 13 der 14 Ligaspiele von Beginn an auf dem Feld, erzielte zwei Treffer und bereitete zwei weitere Tore der Hertha vor. Den Ivorer in Stuttgart zu ersetzen wird für Dárdai nahezu unmöglich. Als Alternativen könnte der Ungar seinen Sohn Palko, Alexander Esswein oder U21-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt aufbieten.